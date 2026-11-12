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Politică

VIDEO Florin Salam îl 'ceartă' pe CTP după declarațiile la adresa sa: 'Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică'

a Scris de anca flondor
VIDEO Florin Salam îl 'ceartă' pe CTP după declarațiile la adresa sa: 'Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică'
Aosom
Florin Salam i-a răspuns lui Cristian Tudor Popescu, după ce gazetarul a discutat cu Bendeac despre manelist în cadrul unui pod-cast

Sursa: Stiri Pe Surse

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