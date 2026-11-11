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Politică

VIDEO Grindeanu provoacă opoziția: „Faceți moțiune!”. I-a cerut lui Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea pe două reforme

n Scris de nicoleta nicolau
VIDEO Grindeanu provoacă opoziția: „Faceți moțiune!”. I-a cerut lui Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea pe două reforme
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Sorin Grindeanu îi cere lui Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrației locale și reorganizarea companiilor de stat.

Sursa: Stiri Pe Surse

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