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Politică

VIDEO Iranul ridică limita de 2.000 km pentru rachetele sale balistice: România, posibilă țintî directă

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Iranul ridică limita de 2.000 km pentru rachetele sale balistice: România, posibilă țintî directă
Aosom
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) al Iranului spune că și-a ridicat limita autoimpusă de 2.000 km privind raza de acțiune a rachetelor balistice

Sursa: Stiri Pe Surse

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