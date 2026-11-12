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Politică

VIDEO Ministrul Dezvoltării răspunde la întrebarea de 1000 de puncte: Ce se va întâmpla cu angajații din primăriile comasate și din orașele care vor deveni comune

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Ministrul Dezvoltării răspunde la întrebarea de 1000 de puncte: Ce se va întâmpla cu angajații din primăriile comasate și din orașele care vor deveni comune
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Alexandru Stoica susține că prima etapă va viza 429 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori

Sursa: Stiri Pe Surse

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