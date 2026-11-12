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VIDEO Nicușor Dan a primit, în conferința de presă, fix întrebarea jurnalistului pe care l-a dat afară de la Palatul Cotroceni

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Nicușor Dan a primit, în conferința de presă, fix întrebarea jurnalistului pe care l-a dat afară de la Palatul Cotroceni
Aosom
Nicușor Dan: a fost un atac la demnitatea persoanei și la demnitatea funcției publice. De aceea am refuzat să-i răspund lui Ovidiu Vanghele

Sursa: Stiri Pe Surse

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