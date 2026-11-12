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Politică

VIDEO Nicușor Dan vine cu clarificări: „Nu m-am referit vreodată la cenzurarea vreunei opinii politice”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
VIDEO Nicușor Dan vine cu clarificări: „Nu m-am referit vreodată la cenzurarea vreunei opinii politice”
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Nicușor Dan clarifică declarațiile despre dezinformare și alegeri: „Nu m-am referit vreodată la cenzurarea vreunei opinii politice”

Sursa: Stiri Pe Surse

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