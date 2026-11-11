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Politică

VIDEO Noi arestări în dosarul de trafic de persoane al clanului Burtea, în care este vizat un cunoscut manelist și un lider al sindicatului polițiștilor

n Scris de nicoleta nicolau
VIDEO Noi arestări în dosarul de trafic de persoane al clanului Burtea, în care este vizat un cunoscut manelist și un lider al sindicatului polițiștilor
Aosom
Noi arestări în dosarul clanului Burtea, în care sunt vizați manelistul Niculae Danciu (Segher) și un lider al Sindicatului Europol. Mașini sunt sub sechestru.

Sursa: Stiri Pe Surse

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