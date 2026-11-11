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Politică

VIDEO Prima grevă generală din Spania după 14 ani, declanșată din cauza crizei locuințelor

f Scris de florin toader
VIDEO Prima grevă generală din Spania după 14 ani, declanșată din cauza crizei locuințelor
Aosom
Muncitorii protestează masiv pe fondul crizei locuințelor și a apropierii alegerilor, declanșând prima grevă generală din Spania din ultimii 14 ani. The post VIDEO Prima grevă generală din Spania după 14 ani, declanșată din cauza crizei locuințelor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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