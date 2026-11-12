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Politică

VIDEO Primarul din Cavnic amenință că face referendum și rupe Maramureșul de România din cauza reformei administrative

s Scris de stefan lupu
VIDEO Primarul din Cavnic amenință că face referendum și rupe Maramureșul de România din cauza reformei administrative
Aosom
Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț (PNL), a criticat vehement planurile privind reforma administrativ-teritorială a României. Edilul a amenințat cu organizarea unui referendum pentru independența Maramureșului în cazul aplicării noii legi. The post VIDEO Primarul din Cavnic amenință că face referendum și rupe Maramureșul de România din cauza reformei administrative appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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