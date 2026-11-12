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VIDEO Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan a răspuns întrebării sale: „Am crezut că mi s-a stricat telefonul. Nu e adevărat!” / Jurnalistul regretă că l-a numit „gunoi”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
VIDEO Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan a răspuns întrebării sale: „Am crezut că mi s-a stricat telefonul. Nu e adevărat!” / Jurnalistul regretă că l-a numit „gunoi”
Aosom
Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan a răspuns întrebării sale: „Am crezut că mi s-a stricat telefonul. Nu e adevărat!”

Sursa: Stiri Pe Surse

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