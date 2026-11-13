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VIDEO Rusia: O rachetă balistică intercontinentală Yars, plasată într-un lansator dintr-un siloz de lansare

a Scris de ana dima
VIDEO Rusia: O rachetă balistică intercontinentală Yars, plasată într-un lansator dintr-un siloz de lansare
Aosom
Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că o rachetă balistică interceptoare Yars a fost încărcată într-un lansator Silo la o unitate de rachete staționară. The post VIDEO Rusia: O rachetă balistică intercontinentală Yars, plasată într-un lansator dintr-un siloz de lansare appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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