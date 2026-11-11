Rusia a exprimat o poziție intransigentă la negocierile de la Abu Dhabi. Moscova anunță că va prelua întregul teritoriu și nu va ceda niciun centimetru. The post VIDEO Rusia refuză orice concesie teritorială la negocierile de la Abu Dhabi. „Fiecare centimetru de pământ rusesc va fi recuperat, într-un fel sau altul” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗