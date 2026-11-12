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Politică

VIDEO Simpatizant al lui Călin Georgescu, reținut după ce ar fi instigat la violență

b Scris de bianca dumbraveanu
VIDEO Simpatizant al lui Călin Georgescu, reținut după ce ar fi instigat la violență
Aosom
Bărbatul ar fi îndemnat oamenii să-l elibereze pe fostul candidat la prezidențiale și să-i atace pe jandarmi la protestul din 14 noiembrie. The post VIDEO Simpatizant al lui Călin Georgescu, reținut după ce ar fi instigat la violență appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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