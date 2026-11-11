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Politică

VIDEO Sorin Grindeanu, despre reducerea TVA-ului la alimentele de bază: "Eu nu vreau să fac promisiuni deșarte" / Ce spune despre riscul ca România să ajungă din nou la mâna FMI

a Scris de andreea năstase
VIDEO Sorin Grindeanu, despre reducerea TVA-ului la alimentele de bază: "Eu nu vreau să fac promisiuni deșarte" / Ce spune despre riscul ca România să ajungă din nou la mâna FMI
Aosom
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Antena 3 CNN, că reducerea TVA la alimentele de bază este una dintre măsurile care ar putea fi luate în calcul la discuțiile privind bugetul.

Sursa: Stiri Pe Surse

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