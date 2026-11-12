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Politică

VIDEO SUA vor să ofere europenilor un loc la masa negocierilor. Rusia strâmbă din nas: „Acțiunile lor arată că vor continuarea războiului”

a Scris de alexandra pricop
VIDEO SUA vor să ofere europenilor un loc la masa negocierilor. Rusia strâmbă din nas: „Acțiunile lor arată că vor continuarea războiului”
Aosom
Moscova și Washingtonul au convenit să continue negocierile trilaterale privind războiul din Ucraina

Sursa: Stiri Pe Surse

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