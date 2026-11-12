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Politică

VIDEO Surpriză după trilaterala Rusia-SUA-Ucraina: „O soluție este posibilă înainte de Anul Nou”

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Surpriză după trilaterala Rusia-SUA-Ucraina: „O soluție este posibilă înainte de Anul Nou”
Aosom
Emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff vor pleca joi la Moscova pentru noi discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin,

Sursa: Stiri Pe Surse

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