 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

VIDEO Traian Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru conferința de presă, dar îl și contrazice: „Să încetăm cu minciuna”. Disputa privind FMI

a Scris de alexandra cruceru, redactor
VIDEO Traian Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru conferința de presă, dar îl și contrazice: „Să încetăm cu minciuna”. Disputa privind FMI
Aosom
Traian Băsescu îl contrazice pe Nicușor Dan în privința FMI: „Să încetăm cu minciuna că Fondul vine și ne spune ce avem de făcut și ne obligă”

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech