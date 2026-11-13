VIDEO – TV NEWS BUZĂU: ȘTIRILE CARE CONTEAZĂ! ACTUALITATE, SPORT, METEO ȘI REALITĂȚILE UNEI SOCIETĂȚI ÎMPĂRȚITE ÎNTRE BOGĂȚIE ȘI SĂRĂCIE. Cum a fost dat afară un jurnalist de la Președinție

Tehnologia se schimbă, presa evoluează, iar informația trebuie să ajungă la oameni acolo unde aceștia își petrec timpul. TV NEWS BUZĂU continuă să experimenteze și să dezvolte noi formule de prezentare a actualității, demonstrând că jurnalismul poate folosi inteligența artificială fără să renunțe la subiectele care contează cu adevărat. În ediția de ieri a emisiunii […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗