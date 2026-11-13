 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

VIDEO – TV NEWS BUZĂU: ȘTIRILE CARE CONTEAZĂ! ACTUALITATE, SPORT, METEO ȘI REALITĂȚILE UNEI SOCIETĂȚI ÎMPĂRȚITE ÎNTRE BOGĂȚIE ȘI SĂRĂCIE. Cum a fost dat afară un jurnalist de la Președinție

i Scris de iulian gavriluta
VIDEO – TV NEWS BUZĂU: ȘTIRILE CARE CONTEAZĂ! ACTUALITATE, SPORT, METEO ȘI REALITĂȚILE UNEI SOCIETĂȚI ÎMPĂRȚITE ÎNTRE BOGĂȚIE ȘI SĂRĂCIE. Cum a fost dat afară un jurnalist de la Președinție
Aosom
Tehnologia se schimbă, presa evoluează, iar informația trebuie să ajungă la oameni acolo unde aceștia își petrec timpul. TV NEWS BUZĂU continuă să experimenteze și să dezvolte noi formule de prezentare a actualității, demonstrând că jurnalismul poate folosi inteligența artificială fără să renunțe la subiectele care contează cu adevărat. În ediția de ieri a emisiunii […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →