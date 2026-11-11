 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Viktor Orbán, în mijlocul unui scandal de proporții! Fratele său, arestat pentru 30 de zile

c Scris de cătălin tănăsucă
Viktor Orbán, în mijlocul unui scandal de proporții! Fratele său, arestat pentru 30 de zile
Aosom
Scandal monstru în familia fostului premier ungar Viktor Orbán. Fratele său a fost băgat după gratii pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat de trafic de migranți. Potrivit informațiilor din anchetă, aceeași măsură a arestului preventiv a fost instituită și asupra unui alt suspect din dosar, miercuri. Fratele lui Viktor Orbán a […]

Sursa: National - Ziarul National

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech