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Politică

Vineri 13 noiembrie 2026, ziua de care mulți oameni se feresc! De unde vine superstiția și ce lucruri evită românii

g Scris de georgiana balaban
Vineri 13 noiembrie 2026, ziua de care mulți oameni se feresc! De unde vine superstiția și ce lucruri evită românii
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Vineri, 13 noiembrie 2026, este o dată pe care mulți oameni o privesc cu teamă, din cauza unei superstiții răspândite în numeroase țări. Asociată cu ghinionul, evenimentele neplăcute și deciziile care ar trebui amânate, ziua de vineri 13 a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al nenorocului. Chiar dacă nu există dovezi științifice care să confirme că această zi ar aduce probleme, credința continuă să fie respectată de mulți oameni.

Sursa: Realitatea

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