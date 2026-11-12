Viral. Un militar a țipat la grupul care îl însoțea pe șeful Pentagonului: Trebuie să mențineți liniștea și să arătați respect

Un militar de la Cimitirul Național Arlington a țipat la grupul care îl însoțea pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în timpul unei vizite la Mormântul Soldatului Necunoscut. Trebuie să mențineți liniștea și să arătați respect, a reacționat militarul imediat după ce din grup s-au auzit câteva râsete.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗