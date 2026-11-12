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Politică

Viral. Un militar a țipat la grupul care îl însoțea pe șeful Pentagonului: Trebuie să mențineți liniștea și să arătați respect

p Scris de petru mazilu
Viral. Un militar a țipat la grupul care îl însoțea pe șeful Pentagonului: Trebuie să mențineți liniștea și să arătați respect
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Un militar de la Cimitirul Național Arlington a țipat la grupul care îl însoțea pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în timpul unei vizite la Mormântul Soldatului Necunoscut. Trebuie să mențineți liniștea și să arătați respect, a reacționat militarul imediat după ce din grup s-au auzit câteva râsete.

Sursa: Mediafax Ro

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