 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Vlad Mircea Pufu, despre Nicușor Dan: A fost în seara trecută distonocalmul de care avea nevoie societatea asta nevrozată

l Scris de loredana codruț
Vlad Mircea Pufu, despre Nicușor Dan: A fost în seara trecută distonocalmul de care avea nevoie societatea asta nevrozată
Aosom
Președintele Nicușor Dan a fost, în seara trecută, distonocalmul de care avea nevoie societatea asta nevrozată, spune fostul senator PNL Vlad Mircea Pufu

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech