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Politică

Vladimir Putin ar vrea să pună mâna pe o bucată din România: Harta care ilustrează cel mai bine dorințele președintelui rus

a Scris de alexandra pricop
Vladimir Putin ar vrea să pună mâna pe o bucată din România: Harta care ilustrează cel mai bine dorințele președintelui rus
Aosom
O nouă hartă arată că planurile de expansiune ale lui Vladimir Putin vizează inclusiv ocuparea unor teritorii din România

Sursa: Stiri Pe Surse

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