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Vladimir Putin vrea să trăiască veșnic și și-a pus experții să facă experimente pe maimuțe: „7.000 de primate implicate”

m Scris de mihai toma
Vladimir Putin vrea să trăiască veșnic și și-a pus experții să facă experimente pe maimuțe: „7.000 de primate implicate”
Aosom
Mihail Kovalciuk, apropiat al lui Vladimir Putin, 74 de ani, și director al Institutului Kurciatov, a lansat un proiect ambițios în Rusia pentru extinderea duratei de viață umană, bazat pe studierea proceselor de îmbătrânire a primatelor, scrie Bloomberg.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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