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Politică

Volodimir Zelenski cere cere ca Europa să devină o „parte integrantă” a discuțiilor privind Ucraina

m Scris de maria nițu
Volodimir Zelenski cere cere ca Europa să devină o „parte integrantă” a discuțiilor privind Ucraina
Aosom
Președintele Volodimir Zelenski cere implicarea constantă a Europei în negocierile de pace privind Ucraina, însă liderii UE nu au ajuns încă la un acord privind cine va reprezenta blocul comunitar la discuțiile cu Rusia.

Sursa: Mediafax Ro

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