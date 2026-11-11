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Politică

Washingtonul pune sub acuzare trei "agenţi susţinuţi de Iran"

g Scris de george traicu
Washingtonul pune sub acuzare trei "agenţi susţinuţi de Iran"
Aosom
Trei "agenţi susţinuţi de Iran" au fost puşi sub acuzare pentru un presupus rol în aproape 20 de atacuri teroriste şi tentative de atac în Europa şi Statele Unite

Sursa: Stiri Pe Surse

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