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Politică

Witkoff anunță că Putin acceptă Europa la negocierile de pace pentru Ucraina. Kremlinul evită să confirme

v Scris de vlad dobrea
Witkoff anunță că Putin acceptă Europa la negocierile de pace pentru Ucraina. Kremlinul evită să confirme
Aosom
Vladimir Putin a acceptat joi să permită reprezentanţilor europeni să participe la următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina, a declarat emisarul american Steve Witkoff.

Sursa: Stirile Pro.tv

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