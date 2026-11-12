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Politică

Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit”

a Scris de ana-maria gherghiță
Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit”
Aosom
Curentul istoriei nu poate fi oprit, a declarat joi președintele chinez Xi Jinping, în timp ce a făcut apel la o „reunificare” pașnică cu Taiwanul și nu a făcut nicio referire la folosirea forței, deși a primit totuși o respingere fermă din partea Taipeiului, relatează Reuters.

Sursa: Digi24

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