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Politică

Xi Jinping insistă asupra reunificării Taiwanului cu China: „Valul istoriei nu poate fi oprit”

n Scris de narcis ghiurca
Xi Jinping insistă asupra reunificării Taiwanului cu China: „Valul istoriei nu poate fi oprit”
Aosom
Președintele Chinei, Xi Jinping, a pledat joi, 12 noiembrie, pentru o „reunificare” pașnică a Taiwanului cu China, afirmând că „valul istoriei nu poate fi oprit”. Deși nu a menționat posibilitatea folosirii forței, declarațiile sale au fost respinse ferm de autoritățile de la Taipei.

Sursa: Adevarul

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