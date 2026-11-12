Xi Jinping insistă asupra reunificării Taiwanului cu China: „Valul istoriei nu poate fi oprit”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a pledat joi, 12 noiembrie, pentru o „reunificare” pașnică a Taiwanului cu China, afirmând că „valul istoriei nu poate fi oprit”. Deși nu a menționat posibilitatea folosirii forței, declarațiile sale au fost respinse ferm de autoritățile de la Taipei.

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