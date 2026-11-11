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Politică

Zeci de organizații și publicații îi cer președintelui să revină asupra deciziei de a-i interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni

a Scris de ana dima
Zeci de organizații și publicații îi cer președintelui să revină asupra deciziei de a-i interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni
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Totodată semnatarii scrisorii deschise îi cer Administrației Prezidențiale să organizeze de urgență consultări cu jurnaliștii și reprezentanții acestora prin care să se stabilească cadrul instituțional de colaborare cu mass-media. The post Zeci de organizații și publicații îi cer președintelui să revină asupra deciziei de a-i interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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