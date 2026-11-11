Zeci de susținători îl așteaptă pe Călin Georgescu la Curtea de Apel București

Călin Georgescu este așteptat miercuri la Curtea de Apel București, unde magistrații urmează să analizeze dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În dosar sunt judecați și Horațiu Potra și alți 20 de inculpați.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗