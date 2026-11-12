Zelenski cere un loc permanent pentru Europa la negocierile de pace cu Rusia. Liderii UE nu se înțeleg asupra reprezentantului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să se implice mai activ în negocierile de pace privind războiul din Ucraina și să obțină un loc permanent la masa discuțiilor cu Rusia. Solicitarea a fost făcută joi, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Dublin, în contextul în care liderii europeni nu au ajuns încă la un acord privind persoana care ar trebui să reprezinte blocul comunitar în eventualele negocieri cu Moscova

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗