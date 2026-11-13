Ministerul Culturii respinge tăierile bugetare cu fermitate 13 Nov 2026

Premierul albanez confirmă că Albania a fost pedepsită. Summit-ul NATO din 2027 nu va avea loc la Tirana 13 Nov 2026

Avocată pentru drepturile omului, condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal din Kaliningrad 13 Nov 2026

Zelenski confirmă participarea europenilor la viitoarea rundă de negocieri de pace pentru Ucraina 13 Nov 2026

Ce a făcut șeful Pentagonului la o zi după ce a fost mustrat la Cimitirul Arlington. Gestul neașteptat a uimit pe toată lumea 13 Nov 2026