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Politică

Zelenski confirmă participarea europenilor la viitoarea rundă de negocieri de pace pentru Ucraina

d Scris de daniel mihai dragomir
Zelenski confirmă participarea europenilor la viitoarea rundă de negocieri de pace pentru Ucraina
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că europenii vor participa la viitoarea rundă de negocieri de pace, în urma întâlnirii de la Dublin.

Sursa: Stiri Pe Surse

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