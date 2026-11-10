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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Sport

Anunț sumbru, înainte de România - Polonia: ”Va fi un dezastru!”

d Scris de digi sport
Anunț sumbru, înainte de România - Polonia: ”Va fi un dezastru!”
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Anunț sumbru, înainte de România - Polonia: ”Va fi un dezastru!”

Sursa: Digisport

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