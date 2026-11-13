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Arthur Fils, cu gândul la retragerea din tenis! Declarația surprinzătoare făcută de francez

t Scris de tudor moisa
Arthur Fils, cu gândul la retragerea din tenis! Declarația surprinzătoare făcută de francez
Aosom
În vârstă de 22 de ani, Arthur Fils nu are de gând să aibă o carieră foarte lungă în tenis. Prezent în premieră la Turneul Campionilor, francezul a dezvăluit că

Sursa: Eurosport Romania

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