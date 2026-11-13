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Sport

Baschet masculin: CSO Voluntari a învins-o pe CSU Sibiu cu 81-77

a Scris de alexandra pricop
Baschet masculin: CSO Voluntari a învins-o pe CSU Sibiu cu 81-77
Aosom
CSO Voluntari e lider provizoriu în Liga Naţională de baschet masculin, după ce a învins-o pe CSU Sibiu

Sursa: Stiri Pe Surse

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