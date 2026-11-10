Bojana Popovic, demisă după rușine! » Detalii incendiare din culise: cine vine la CSM București

Bojana Popovic (46 de ani) nu mai este antrenoarea lui CSM București! Anunțul rezilierii a venit astăzi. GSP.ro vă prezintă detalii de culise. Din decembrie 2025 pe banca CSM-ului, Bojana Popovic și-a încheiat astăzi aventura la București. CSM a anunțat astăzi rezilierea de comun acord, venită la propunerea conducerii, în urma unei ședințe din această dimineață. ...

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