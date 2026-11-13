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Boutoutaou, ținta unei echipe din SuperLiga! Unde ar putea ajunge fotbalistul legitimat la FCSB

t Scris de tudor moisa
Boutoutaou, ținta unei echipe din SuperLiga! Unde ar putea ajunge fotbalistul legitimat la FCSB
Aosom
Aymen Boutoutaou, marele pariu al celor de la FCSB în vară, a intrat în dizgrație și nu are viitor la formația bucureșteană. Conducerea clubului speră ca în iar

Sursa: Eurosport Romania

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