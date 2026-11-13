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”Câte puncte facem cu Polonia și Bosnia?”. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat imediat

d Scris de digi sport
”Câte puncte facem cu Polonia și Bosnia?”. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat imediat
Aosom
”Câte puncte facem cu Polonia și Bosnia?”. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat imediat

Sursa: Digisport

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