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Ce a spus selecționerul Poloniei despre România, înainte de meciul de la București. „Mă aştept la o confruntare deschisă”

s Scris de sebastian popescu
Ce a spus selecționerul Poloniei despre România, înainte de meciul de la București. „Mă aştept la o confruntare deschisă”
Aosom
Selecţionerul Poloniei, Jan Urban, se aşteaptă la o confruntare deschisă cu România, în meciul de sâmbătă, din Liga Naţiunilor, precizând că obiectivul formaţiei sale este ocuparea locului secund în grupă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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