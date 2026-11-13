Ce a spus selecționerul Poloniei înainte de duelul cu România: „După ce dă trei goluri, îl pot trece pe bancă”

Jan Urban (64 de ani), selecționerul Poloniei, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu România, programată pe 14 noiembrie de la ora 21:45 pe Arena Națională. Înainte de duelul din Liga Națiunilor selecționerul polonezilor a vorbit despre eventuale absențe, situația sa la cârma naționalei și așteptările pe care le are pentru meciul de mâine. Jan Urban: „Presiunea în sport există oriunde, nu doar în fotbal. ...

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