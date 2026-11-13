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Sport

Ce le-a cerut Gică Hagi „tricolorilor” la ultimul antrenament înainte de România - Polonia

j Scris de justin gafiuc
Ce le-a cerut Gică Hagi „tricolorilor” la ultimul antrenament înainte de România - Polonia
Aosom
Gică Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a susținut antrenamentul oficial înaintea duelului cu Polonia, care se va juca sâmbătă, 14 noiembrie, în runda cu numărul 5 a grupelor Ligii Națiunilor. Presa a avut acces în primele 15 minute. După 4 eșecuri în 4 meciuri, Gică Hagi va încerca sâmbătă să aducă primele puncte pentru națională în actuala ediție a Ligii Națiunilor. ...

Sursa: Gsp

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