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Sport

Cristiano Ronaldo, omagiat la meciul Portugaliei! Decizia luată de lusitani

t Scris de tudor moisa
Cristiano Ronaldo, omagiat la meciul Portugaliei! Decizia luată de lusitani
Aosom
Cristiano Ronaldo s-a retras subit din naționala Portugaliei, cu puțin timp înainte să fie anunțat lotul pentru ultima acțiune a anului. Jucătorul în vârstă de

Sursa: Eurosport Romania

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