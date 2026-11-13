Cum arată gazonul pe Arena Națională, cu o zi înainte de România - Polonia

La o săptămână de la FCSB - Corvinul 0-1, meci la care gazonul de pe Arena Națională s-a prezentat în condiții groaznice, terenul de pe cel mai mare stadion al țării e în refacere. România - Polonia are loc sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 Gazonul se prezintă în condiții mai bune față de sâmbăta trecută, cu o zi înainte de meciul României cu Polonia, din Liga Națiunilor. ...

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