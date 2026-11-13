Decizii importante la Vocea României 2026, în etapa Confruntărilor. Cine a câștigat duelurile și ce concurenți au fost salvați de antrenori

Etapa Confruntărilor de la Vocea României a continuat vineri, 13 noiembrie 2026, cu noi dueluri între concurenți. Antrenorii au fost nevoiți să aleagă cine merge mai departe, însă unii dintre participanții care au pierdut confruntarea au primit o nouă șansă din partea celorlalți jurați.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗