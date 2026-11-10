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Sport

Două handbaliste de la CS Vicovu de Sus, premiate de Primăria Satu Mare

a Scris de adrian popovici
Două handbaliste de la CS Vicovu de Sus, premiate de Primăria Satu Mare
Aosom
Jasmine Ioneac şi Alesia Moscaliuc, două dintre handbalistele echipei CS Vicovu de Sus, au fost premiate de Primăria Comunei Satu Mare pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură, ambele fiind eleve de nota 10. Am fost informaţi că, în cadrul festivităţii de premiere, cele două sportive au ales să urce peCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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