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Sport

Federaţia spaniolă a decis sancţiunea lui Jesus Owono pentru lovitura care a dus la moartea lui Jesus de Miguel

l Scris de liviu cojan
Federaţia spaniolă a decis sancţiunea lui Jesus Owono pentru lovitura care a dus la moartea lui Jesus de Miguel
Aosom
Federaţia Spaniolă de Fotbal a dat verdictul şi i-a aplicat o suspendare severă portarului din Guineea Ecuatorială, Jesus Owono, în urma impactului care a dus la moartea lui Jesus de Miguel, relatează AFP, citată de News.ro.

Sursa: Digi24

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