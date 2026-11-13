Florin Prunea și Gică Craioveanu au dat scorul final la România - Polonia

Nicușor Dan, despre negocierile pentru pacea din Ucraina: ”Europa trebuie să participe la discuții” 13 Nov 2026

Cum a reacționat Finlanda după ce Rusia a cerut ieșirea acesteia din NATO drept condiție pentru pacea din Ucraina 13 Nov 2026

Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii 13 Nov 2026

George Simion încinge spiritele, înainte de marele protest din București: Ne îndreptăm spre o dictatură! 13 Nov 2026

Premierul Luca Niculescu a numit două noi consiliere de stat. Cine sunt Anca Coliță și Oana Cristea 13 Nov 2026