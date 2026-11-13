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Franța a rezistat eroic în fața campioanei mondiale Africa de Sud! Pas mare spre finala Nations Championship

a Scris de adrian jitea
Franța a rezistat eroic în fața campioanei mondiale Africa de Sud! Pas mare spre finala Nations Championship
Aosom
Franța a rezistat eroic și a învins campioana mondială Africa de Sud, scor 21-19, în runda cu numărul 5 din Nations Championship. Ediția inaugurală a Nations Championship are la start 12 naționale, împărțite în două grupe, emisfera Nordică și emisfera Sudică. În Nord le regăsim pe Anglia, Franța, Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor, iar în Sud pe Argentina, Australia, Fiji, Japonia, Noua Zeelandă și Africa de Sud. ...

Sursa: Gsp

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