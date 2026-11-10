Gata, începe asaltul: prima ofertă pentru Alex Dobre, după ruptura de la Rapid!

Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid încă din această iarnă, în condițiile în care negocierile pentru prelungirea contractului au ajuns în impas. Din informațiile Gazetei Sporturilor, atacantul în vârstă de 28 de ani este dorit de Yunnan Yukun, formație din prima ligă chineză, care intenționează să-l transfere în următoarea fereastră de mercato. ...

Distribuie: Facebook Instagram